Enfantines, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Enfantines Mercredi 10 juin, 10h45 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:45:00+02:00 – 2026-06-10T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-10T10:45:00+02:00 – 2026-06-10T11:45:00+02:00

Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois