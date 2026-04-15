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Enfantines, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Enfantines, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Enfantines, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Enfantines Mercredi 10 juin, 10h45 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:45:00+02:00 – 2026-06-10T11:45:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:45:00+02:00 – 2026-06-10T11:45:00+02:00

Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

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