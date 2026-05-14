Stage de théâtre ados Maison des Associations du Port Boyer Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-27 10:00 – 18:00

Gratuit : non 130 € Le tarif de 130 € inclut 20 € d’adhésion à l’Amicale Laïque du Port-Boyer.Règlement possible par chèque, espèces, chèques vacances ou via HelloAsso (www.helloasso.com/associations/amicale-laique-de-port-boyer) Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 15

L’Amicale Laïque du Port-Boyer propose un stage de théâtre qui s’adresse aux ados de 11 à 15 ans.Il est encadré par les comédiennes et méteures en scène Audrey Tarpinian et Cecilia Montomoli de la Compagie Eclats des Os.Grâce à des exercices de théâtre ludiques, les stagiaires abordent certaines techniques théâtrales (occupation de l’espace, travail de personnage, projection de la voix, etc.) au sein d’un groupe tourné vers un objectif commun. Tout en s’amusant, ils mettent en avant leur créativité et l’expression de leur personnalité, pour aboutir tous ensemble à la création d’un spectacle sur le thème du voyage. La représentation a lieu le vendredi soir en extérieur !Le rendez-vous est à la Maison des Associations du Port-Boyer tous les jours à 10 h. Les stagiaires apportent leur pique-nique et passent toute la journée avec les comédiennes.

Maison des Associations du Port Boyer Nantes 44300

06 71 00 37 84



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