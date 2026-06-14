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Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes

Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes

Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Prairie d'Amont

Adresse : Cours de la Prairie d'Amont / 9 allée Alain Gerbault

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la praire d’amont. .D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Prairie d’Amont Île de Nantes Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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