Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes
Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes jeudi 2 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la praire d’amont. .D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Prairie d’Amont Île de Nantes Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Afficher la carte du lieu Prairie d’Amont et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes 14 juin 2026
- Saison Vagabonde : Spectacle de danse du Conservatoire Miroir d’eau Nantes 14 juin 2026
- INTERSTELLAR Ré-imaginer la Terre HAB Galerie (Hangar à Bananes) Nantes 14 juin 2026