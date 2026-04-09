INTERSTELLAR Ré-imaginer la Terre HAB Galerie (Hangar à Bananes) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

À partir du moment où les êtres humains ont décidé de conquérir le système solaire, leur relation à leur propre planète Terre s’en est trouvée modifiée : d’autres mondes tels que le nôtre pourraient tout aussi bien exister ! À l’heure où la crise climatique se fait dévastatrice, l’exposition INTERSTELLAR prend le contrechamp de l’histoire de l’épopée spatiale et des utopies des années 1970 qu’illustre le film iconique de Charles et Ray Eames, « Powers of Ten », en se posant une question toujours aussi fondatrice : « Et si nous ré-imaginions la Terre ? » Au coeur de l’espace immersif de la HAB Galerie, « notre monde » se métamorphose dès lors en un territoire quasi inconnu à re/découvrir autrement, à travers les propositions d’une vingtaine de plasticiens, photographes, vidéastes et designers contemporains.En entrecroisant l’immensément lointain et l’extrêmement proche, chacun d’entre eux nous révèle non seulement des regards alternatifs ou des formes fictionnelles sur la planète Terre, mais en reformule surtout des devenirs collectifs sous la forme d’uchronies inédites et fascinantes, afin de ne plus rester, individuellement, dans « l’incertitude de l’éternité de [notre] condition future » (Blaise Pascal). Les artistes : Rebecca Bournigault, Gillian Brett, Charlotte Charbonnel, Caroline Corbasson, Hugo Deverchère, Clément Fourment, Constance Guisset, Arthur Gosse, Ilanit Illouz, Clara Imbert, Pauline Julier, Sophie Keraudren-Hartenberger, Astrid Krogh, Anais Lelièvre, Caroline Le Méhauté, David Munoz, Sacha Teboul, Hongjie Yang Exposition du 23 mai au 27 septembre 2026Horaires :du 23/5 au 3/7/26 : merc au dim de 13h30 à 19hdu 4/7 au 6/9/26 : lun au dim de 10h à 19hdu 9 au 27/9/26 : merc au dim de 13h30 à 19h

HAB Galerie (Hangar à Bananes) Île de Nantes Nantes 44200

02 28 08 77 28 https://www.levoyageanantes.fr/etapes/hab-galerie/ https://www.levoyageanantes.fr/evenements/interstellar/



Afficher la carte du lieu HAB Galerie (Hangar à Bananes) et trouvez le meilleur itinéraire

