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Point d’Information Nantes Solidaire, Près de l’arrêt tramway Santos Dumont, Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire, Près de l’arrêt tramway Santos Dumont, Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire, Près de l’arrêt tramway Santos Dumont, Nantes lundi 8 juin 2026.

Lieu : Près de l'arrêt tramway Santos Dumont

Adresse : Santos Dumont

Ville : Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Point d’Information Nantes Solidaire Lundi 8 juin, 15h45 Près de l’arrêt tramway Santos Dumont Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T15:45:00+02:00 – 2026-06-08T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T15:45:00+02:00 – 2026-06-08T17:30:00+02:00

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…
Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :
→ les dispositifs d’aides financières
→ votre santé (aide à la mutuelle)
→ vos loisirs
→ votre vie quotidienne

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