Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 15:30 – 16:00

Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public

« L’Enfanfare », la petite fanfare d’enfants de l’Ecole Nantaise de Cuivres, se produit en concert le 14 juin 2026 lors de la fête du quartier de St-Félix.Cette fanfare est constituée d’une quarantaine d’enfants qui jouent sans partitions et sans pupitres.

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28 https://ecolenantaisedecuivres.fr



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