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Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Pôle associatif Félix Thomas

Adresse : 39 Rue Félix Thomas

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 15:30 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public, En famille, Jeune Public 

« L’Enfanfare », la petite fanfare d’enfants de l’Ecole Nantaise de Cuivres, se produit en concert le 14 juin 2026 lors de la fête du quartier de St-Félix.Cette fanfare est constituée d’une quarantaine d’enfants qui jouent sans partitions et sans pupitres.

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 82 28 https://ecolenantaisedecuivres.fr


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