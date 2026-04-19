Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes
Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 15:30 – 16:00
Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public
« L’Enfanfare », la petite fanfare d’enfants de l’Ecole Nantaise de Cuivres, se produit en concert le 14 juin 2026 lors de la fête du quartier de St-Félix.Cette fanfare est constituée d’une quarantaine d’enfants qui jouent sans partitions et sans pupitres.
Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 82 28 https://ecolenantaisedecuivres.fr
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