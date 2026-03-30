Saison Vagabonde : Spectacle de danse du Conservatoire Miroir d’eau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 19:30 –

Gratuit : oui Tout public

L’eau… ses états multiples, les imaginaires qu’elle convoque, les traces laissées par les baignades et les jeux de l’enfance.Cet élément dont nous sommes issus, milieu vital qui compose une grande part de nos corps.Comme un retour à la source, les corps remontent le courant, portés à la fois par l’élan d’être en vie et par la nécessité de lutter pour le rester.La pièce progresse par une montée en intensité, une dynamique qui s’affirme dans la force du groupe. Par les groupes chorégraphiques du Conservatoire de Nantes (collège et lycée). Lien vers la programmation de la Saison Vagabonde

Miroir d’eau Centre-ville Nantes 44000



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