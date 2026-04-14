Le Défi du Parc – Courses tous niveaux, Parc de la Gaudinière, Nantes

Le Défi du Parc – Courses tous niveaux Dimanche 14 juin, 08h30 Parc de la Gaudinière Loire-Atlantique

2 € à 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Le Défi du Parc transforme le Parc de la Gaudinière à Nantes en terrain de jeu pour coureurs de tous niveaux.

Solo, duo ou trio, chaque équipe a sa mission : enchaîner autant de boucles que possible et relever les défis disséminés sur le parcours.

– Trois formats à ton rythme : 3h de solo, duo ou trio à enchaîner sur la même boucle de 2,3 km avec 65 m de dénivelé positif,

– Des duos et trios spécialement conçus pour les entreprises, histoire de challenger les collègues autrement qu’en réunion,

– Deux courses enfants pour initier les plus jeunes au plaisir de courir et de se dépasser.

Ouverture du village à 8h30

Départ de la course à 9h30 : c’est parti pour 3h de course en boucle dans le parc.

Départ des courses des enfants à 13h

Podium & remise des prix à 13h30

Échauffement collectif pour se mettre en jambes avant le départ et repas d’après-course pour récupérer comme il se doit.

Courir en solo, alterner avec ton binôme ou ton trio, c’est un vrai jeu de stratégie : gérer l’effort, enchaîner les tours et garder le rythme jusqu’au bout. Et tout ça dans un cadre naturel qui rend l’effort plus agréable, même quand les jambes chauffent.

Parc de la Gaudinière 227 Boulevard Robert Schuman, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ledefiduparc.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ledefiduparc.com »}]

Courses tous niveaux