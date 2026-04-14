Les concerts du dimanche matin | What’s New – Jazz Ensemble, Théâtre Graslin, Nantes
Les concerts du dimanche matin | What’s New – Jazz Ensemble, Théâtre Graslin, Nantes dimanche 14 juin 2026.
Les concerts du dimanche matin | What’s New – Jazz Ensemble Dimanche 14 juin, 11h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique
Gratuit, sur réservation 14 jours avant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Angers Nantes Opéra et le Conservatoire de Nantes proposent aux élèves de toutes disciplines de se produire sur la scène du Théâtre Graslin en cinq rendez-vous dont les thèmes sont choisis avec leurs professeurs. Une invitation à découvrir leurs talents déjà affirmés et de parcourir avec eux des répertoires très divers.
What’s New, c’est le nom de ce collectif, de cet orchestre de jazz, qui sous le signe de la fusion des genres permet aux jeunes musiciennes et musiciens de s’exprimer et de créer, stimulés par la présence d’un invité mystère prestigieux qui les aura accompagnés toute l’année.
Théâtre Graslin 1T Place Graslin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/what-s-new-jazz-ensemble »}]
EN FAMILLE – Angers Nantes Opéra et le Conservatoire de Nantes proposent aux élèves de toutes disciplines de se produire en cinq rendez-vous
Makiko Furuichi
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