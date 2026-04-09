Concert de guitares classiques Maison des Confluences Nantes
Concert de guitares classiques Maison des Confluences Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 – 17:00
Gratuit : non Prix libre Tout public
L’ensemble de guitares classiques nantais Couleur Guitares rencontrera celui du conservatoire Cap Atlantique pour vous proposer un concert d’environ une heure. Le programme sera résolument éclectique : de la musique brésilienne, tahitienne, country, du tango et de la musique plus classique. Les deux ensembles joueront à tour de rôle leur répertoire respectif et se rejoindront pour interpréter une pièce commune. Venez nombreux dimanche 14 juin 2026 16h à la maison des Confluences, 4 Place du Muguet Nantais, à Nantes (Busway 4, arrêt Clos Toreau).
Maison des Confluences Nantes 44202
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