Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de guitares classiques Maison des Confluences Nantes

Concert de guitares classiques Maison des Confluences Nantes

Concert de guitares classiques Maison des Confluences Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Maison des Confluences

Adresse : Place du Muguet Nantais

Ville : 44202 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 – 17:00
Gratuit : non Prix libre Tout public 

L’ensemble de guitares classiques nantais Couleur Guitares rencontrera celui du conservatoire Cap Atlantique pour vous proposer un concert d’environ une heure. Le programme sera résolument éclectique : de la musique brésilienne, tahitienne, country, du tango et de la musique plus classique. Les deux ensembles joueront à tour de rôle leur répertoire respectif et se rejoindront pour interpréter une pièce commune. Venez nombreux dimanche 14 juin 2026 16h à la maison des Confluences, 4 Place du Muguet Nantais, à Nantes (Busway 4, arrêt Clos Toreau).

Maison des Confluences Nantes 44202


Afficher la carte du lieu Maison des Confluences et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)