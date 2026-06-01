Vide-greniers de la butte Sainte-Anne, Butte Sainte-Anne, Nantes
Vide-greniers de la butte Sainte-Anne, Butte Sainte-Anne, Nantes dimanche 14 juin 2026.
Vide-greniers de la butte Sainte-Anne Dimanche 14 juin, 08h00 Butte Sainte-Anne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
De 8h à 18h, faites le plein de vêtements, accessoires, déco, livres, jouets…
Vente de boissons et de galettes-crêpes sur place.
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Butte Sainte-Anne ., Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100067004538087 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/vide-greniers-a-nantes-la-saison-est-lancee »}]
Un événement organisé par l’association des commerçants. videgreniers2026 butte sainte-anne
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