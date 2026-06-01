Vide-grenier & Fête de quartier, pole associatif Félix Thomas, Nantes

Vide-grenier & Fête de quartier Dimanche 14 juin, 10h00 pole associatif Félix Thomas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Vide-grenier & Fête de quartier !

Nous vous donnons rendez-vous pour une journée conviviale organisée

Au programme : jeux pour enfants, pêche à la ligne, structure gonflable, animations… et un espace restauration pour se régaler !

Venez nombreux partager ce moment avec nous et profiter de l’ambiance du quartier

Encore plus de vide-greniers !

pole associatif Félix Thomas 39 rue Félix Thomas Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « videgrenier.aqsf@gmail.com »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/vide-greniers-a-nantes-la-saison-est-lancee »}]

Vide-grenier & Fête de quartier ! Au programme : jeux pour enfants, pêche à la ligne, structure gonflable, animations… et un espace restauration pour se régaler. Vide-grenier Fête de quartier

Najat