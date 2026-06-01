Vide-grenier & Fête de quartier, pole associatif Félix Thomas, Nantes
Vide-grenier & Fête de quartier, pole associatif Félix Thomas, Nantes dimanche 14 juin 2026.
Vide-grenier & Fête de quartier Dimanche 14 juin, 10h00 pole associatif Félix Thomas Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Vide-grenier & Fête de quartier !
Nous vous donnons rendez-vous pour une journée conviviale organisée
Au programme : jeux pour enfants, pêche à la ligne, structure gonflable, animations… et un espace restauration pour se régaler !
Venez nombreux partager ce moment avec nous et profiter de l’ambiance du quartier
Encore plus de vide-greniers !
pole associatif Félix Thomas 39 rue Félix Thomas Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « videgrenier.aqsf@gmail.com »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/vide-greniers-a-nantes-la-saison-est-lancee »}]
Vide-grenier & Fête de quartier ! Au programme : jeux pour enfants, pêche à la ligne, structure gonflable, animations… et un espace restauration pour se régaler. Vide-grenier Fête de quartier
Najat
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