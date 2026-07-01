« Merveilles des Amériques » (Petites scènes nomades), cours de la prairie d’Amont, Nantes
samedi 18 juillet 2026 · cours de la prairie d’Amont · Nantes
Informations pratiques
« Merveilles des Amériques » (Petites scènes nomades) Samedi 18 juillet, 14h30, 18h00 cours de la prairie d’Amont Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
La cubaine Mercedes ALFONSO transporte avec elle multitudes d’histoires de ce continent où naquit le genre littéraire qu’on appelle le « réel merveilleux ». On voyagera d’Uruguay en Colombie, du Chili à Cuba…
Son spectacle de contes débute à 18h00 mais
il y aura aussi, dès 14h30 :
– Des livres, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce,
– Un atelier d’écriture avec la conteuse Anne-Gaël Gauducheau :
« Biographies Imaginaires » et « carnet des 5 sens »
– Un circuit sensoriel avec l’association Bio-ti-Full
récolte d’herbes et fleurs et Concours d’infusions fraîches
Et Bien sûr, pour finir vers 19h : un lancer de couleurs !
La BÊTE DE SCENE sera sur l’herbe (sous les voiles d’ombrage)
Cours de la prairie d’Amont, bus N°5 ou 26, arrêt Pompidou
cours de la prairie d’Amont cours de la prairie d’Amont, Nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.voixdumonde.fr/sur-la-langue-de-la-bete/ »}]
A l’Ouest, toute : histoires transatlantiques spectacle conte
Mercedes ALFONSO
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