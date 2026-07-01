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« Merveilles des Amériques » (Petites scènes nomades), cours de la prairie d’Amont, Nantes

samedi 18 juillet 2026 · cours de la prairie d’Amont · Nantes

« Merveilles des Amériques » (Petites scènes nomades), cours de la prairie d’Amont, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
cours de la prairie d’Amont
Adresse
cours de la prairie d'Amont, Nantes
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

« Merveilles des Amériques » (Petites scènes nomades) Samedi 18 juillet, 14h30, 18h00 cours de la prairie d’Amont Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

La cubaine Mercedes ALFONSO transporte avec elle multitudes d’histoires de ce continent où naquit le genre littéraire qu’on appelle le « réel merveilleux ». On voyagera d’Uruguay en Colombie, du Chili à Cuba…
Son spectacle de contes débute à 18h00 mais

il y aura aussi, dès 14h30 :
– Des livres, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce,
– Un atelier d’écriture avec la conteuse Anne-Gaël Gauducheau :
« Biographies Imaginaires » et « carnet des 5 sens »

– Un circuit sensoriel avec l’association Bio-ti-Full
récolte d’herbes et fleurs et Concours d’infusions fraîches

Et Bien sûr, pour finir vers 19h : un lancer de couleurs !

La BÊTE DE SCENE sera sur l’herbe (sous les voiles d’ombrage)
Cours de la prairie d’Amont, bus N°5 ou 26, arrêt Pompidou

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A l’Ouest, toute : histoires transatlantiques spectacle conte

Mercedes ALFONSO

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