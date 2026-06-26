Découvrez les arbres du parc des chantiers Parc des Chantiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-19 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Animation gratuite, sur inscription Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Sur le parc des chantiers, autour des nefs de l’éléphant, plus d’une vingtaine d’essences d’arbres plus ou moins exotiques sont présentes…On observera les critères permettant d’identifier ces différents arbres, et des anecdotes (botaniques, historiques, économiques,..) seront apportées pour chacun.On parlera aussi de l’origine géographique des arbres, de leur lien avec les forêts, et des usages possibles de leur bois.

Parc des Chantiers Île de Nantes Nantes 44200



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