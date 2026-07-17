MATINÉE BIEN-ÊTRE Le Ripaillon Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-18 10:30 – 13:30

Gratuit : oui GRATUIT GRATUIT Tout public – Age maximum : 99

Deux apprenantes des cours de français de notre association vous invitent à deux temps pour prendre soin de vous en bonne compagnie !??????? À 10h30, Saleth vous proposera de vous mettre en mouvement à travers des exercices légers et en musique, que vous pourrez refaire à la maison ! ????Pour adultes et enfants.???? De 11h30 à 13h30, Aynura sublimera vos ongles ! ?Attention, il ne s’agit pas d’une manucure complète mais de décoration sur vos ongles naturels.???? Il y aura un espace jeux aménagé pour vos enfants de tous âges (jouets, dïnette, baby-foot, jeux de société, etc.).? Thé, café et boisson fraîche à disposition.???? Samedi 18 juillet???? Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes???? Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »GRATUITPas besoin de vous inscrire ! Invitez vos ami·es !Association Afapé

Le Ripaillon Nantes 44200

06 56 66 31 38



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