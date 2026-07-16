Stage de dessin – Atelier de la Loire, Atelier de la Loire, Nantes

Informations pratiques

Stage de dessin – Atelier de la Loire Samedi 18 juillet, 14h00 Atelier de la Loire Loire-Atlantique

100 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Baptiste Dangerard organise un stage de dessin à la découverte du dessin au graphite samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 de 14h à 19h à l’atelier de la Loire, 20 rue de l’Hermitage

Atelier de la Loire 20 Rue de l’Hermitage , Nantes Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.dessin-nantes.com »}, {« type »: « email », « value »: « Baptiste44000@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662910930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100080786167714 »}]

Stage de dessin