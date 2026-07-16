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Stage de dessin – Atelier de la Loire, Atelier de la Loire, Nantes

samedi 18 juillet 2026 · Atelier de la Loire · Nantes

Stage de dessin – Atelier de la Loire, Atelier de la Loire, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Atelier de la Loire
Adresse
20 Rue de l'Hermitage , Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
100 €

Stage de dessin – Atelier de la Loire Samedi 18 juillet, 14h00 Atelier de la Loire Loire-Atlantique

100 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Baptiste Dangerard organise un stage de dessin à la découverte du dessin au graphite samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 de 14h à 19h à l’atelier de la Loire, 20 rue de l’Hermitage

Atelier de la Loire 20 Rue de l’Hermitage , Nantes Nantes 44100 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.dessin-nantes.com »}, {« type »: « email », « value »: « Baptiste44000@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662910930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100080786167714 »}]
Stage de dessin

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