Stage de dessin – Atelier de la Loire, Atelier de la Loire, Nantes
samedi 18 juillet 2026 · Atelier de la Loire · Nantes
Informations pratiques
Stage de dessin – Atelier de la Loire Samedi 18 juillet, 14h00 Atelier de la Loire Loire-Atlantique
100 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
Baptiste Dangerard organise un stage de dessin à la découverte du dessin au graphite samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 de 14h à 19h à l’atelier de la Loire, 20 rue de l’Hermitage
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Stage de dessin
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