Les tours de Nantes – Visite guidée en famille, Nantes (Centre ville), Nantes

Les tours de Nantes – Visite guidée en famille 16 juillet – 20 août Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T14:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:30:00+02:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

À chaque tour son histoire. Dans ce parcours, Nantes dévoile, tour à tour, ses formes, ses volumes et ses observatoires cachés.

Nantes se visite aussi à la verticale, les yeux levés vers sa tour LU (montée non prévue dans la visite guidée), icône de la gourmandise, son Château aux passages tenus « top » secret, son beffroi où des anges jouent de la trompette au-dessus des têtes des passants, mais aussi un gratte-ciel de plus de 140 mètres de haut. Exploit architectural, conquête du ciel, moyen de défense, confection du Petit Beurre…

Visite conseillée aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Durée : 2h.

Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Accès difficile aux personnes à mobilité réduite (escaliers, pavés)

Nantes (Centre ville) Centre Ville, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/ »}]

Visite guidée Le Voyage à Nantes. LVAN Le voyage à Nantes

Église Sainte-Croix – Nantes © Clément Surcouf – Le Voyage à Nantes