Les tours de Nantes – Visite guidée en famille, Nantes (Centre ville), Nantes
Les tours de Nantes – Visite guidée en famille, Nantes (Centre ville), Nantes jeudi 16 juillet 2026.
Les tours de Nantes – Visite guidée en famille 16 juillet – 20 août Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique
12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T14:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:30:00+02:00
Visite guidée Le Voyage à Nantes.
À chaque tour son histoire. Dans ce parcours, Nantes dévoile, tour à tour, ses formes, ses volumes et ses observatoires cachés.
Nantes se visite aussi à la verticale, les yeux levés vers sa tour LU (montée non prévue dans la visite guidée), icône de la gourmandise, son Château aux passages tenus « top » secret, son beffroi où des anges jouent de la trompette au-dessus des têtes des passants, mais aussi un gratte-ciel de plus de 140 mètres de haut. Exploit architectural, conquête du ciel, moyen de défense, confection du Petit Beurre…
Visite conseillée aux enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Durée : 2h.
Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)
Accès difficile aux personnes à mobilité réduite (escaliers, pavés)
Nantes (Centre ville) Centre Ville, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/ »}]
Visite guidée Le Voyage à Nantes. LVAN Le voyage à Nantes
Église Sainte-Croix – Nantes © Clément Surcouf – Le Voyage à Nantes
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