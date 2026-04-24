Odyssée de l’oubli – Exposition Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 10:00 – 19:00

Gratuit : non 9 € / 4 € / Gratuit 9 € / 4 € / GratuitGratuit pour tous : tous les jeudis de 19h à 21h et le 1er dimanche du mois Réservation (à partir du 29 avril 2026) :https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/expositions/anne-et-patrick-poirier/ou à l’accueil-billetterie du musée Tout public

Exposition Fidèle à ses invitations aux artistes contemporains, le Musée d’arts accueille Anne et Patrick Poirier pour une exposition inédite dans les espaces du Patio et de la Chapelle de l’Oratoire. Composée d’une installation spécialement conçue pour le lieu et enrichie de pièces emblématiques et historiques des artistes, l’exposition est une occasion unique de découvrir l’univers fascinant de ce couple de créateurs dont les œuvres, imaginées et réalisées sous une signature commune depuis plus de cinquante ans, ont forgé leur renommée internationale. Exposition du 22 mai au 30 août 2026 :Tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h – Nocturne jusqu’à 21h le jeudiJuillet et août : tous les jours de 10h à 19h – Nocturne jusqu’à 21h le jeudi

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/expositions/anne-et-patrick-poirier/



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