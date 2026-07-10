Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-17 – 19:30

Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public

2LConnexion débarque pour quelques heures sur le bitume de la rue de Sable d’olonne avec ses rollers pour partager un bon moment entre amis, en famille ou avec les voisins. Venez trouver roller à votre pied et c’est parti en bonne compagnie !

49 rue des sables d’olonne Nantes 44100



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