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Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes

lundi 17 août 2026 · 49 rue des sables d'olonne · Nantes

Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Lieu
49 rue des sables d'olonne
Adresse
49 rue des sables d'olonne, 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-17 – 19:30
Gratuit : oui  Tout public, En famille, Jeune Public 

2LConnexion débarque pour quelques heures sur le bitume de la rue de Sable d’olonne avec ses rollers pour partager un bon moment entre amis, en famille ou avec les voisins. Venez trouver roller à votre pied et c’est parti en bonne compagnie !

49 rue des sables d’olonne Nantes 44100


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