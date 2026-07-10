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Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes
lundi 17 août 2026 · 49 rue des sables d'olonne · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-17 – 19:30
Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public
2LConnexion débarque pour quelques heures sur le bitume de la rue de Sable d’olonne avec ses rollers pour partager un bon moment entre amis, en famille ou avec les voisins. Venez trouver roller à votre pied et c’est parti en bonne compagnie !
49 rue des sables d’olonne Nantes 44100
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