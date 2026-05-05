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Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€. Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou en ligne.

Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli 10 juillet – 28 août, les vendredis Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085 »}]
Visite guidée

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