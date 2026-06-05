Conférence, concert pagode et atelier danse samba Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 19:30 – 21:30

Gratuit : non Sur inscription : 5 € jeudi / 30 €/40 € vendredi (atelier) Soirée du jeudi 5 €Atelier danse du vendredi : 30 € (adhérent Flor/Coração Do Brasil) / 40€ (non-adhérent)Sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/ascbg-section-flor-carioca/evenements/evelyn-bastos-rainha-da-bateria-workshop-danse-conference Tout public

???? ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL : RENCONTRE AVEC LA REINE DE BATTERIE DE MANGUEIRA À NANTES ! ???? Pour la première fois à Nantes, Flor Carioca et Coração Do Brasil ont l’honneur d’accueillir Evelyn Bastos, Reine de batterie de l’école Estação Primeira de Mangueira (Rio de Janeiro) ! ???? ???? Qui est-elle ?Reine de batterie de Mangueira (Rio) depuis 2013, héritière d’une dynastie de sambistes.Directrice culturelle de la LIESA, présidente de Mangueira do Amanhã (école de samba pour enfants), et professeure en Histoire et Éducation Physique.???? Son combat : Préserver la tradition afro-brésilienne, démocratiser le carnaval et transmettre le samba comme art sacré. ???? le 9 juillet 2026 à 19h :? Conférence « Le samba entre tradition et modernité » animée par Evelyn Bastos? Pagode festif avec Samba So’delles ???? le 10 juillet 2026 de 19h30 à 21h30 :? Workshop danse samba tous niveaux animé par Evelyn Bastos : débutants, intermédiaires, confirmés ???? Boîte à dons « Solidaire » sur place

Salle des Variétés – ASC Bonne Garde Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/ascbg-section-flor-carioca/evenements/evelyn-bastos-rainha-da-bateria-workshop-danse-conference



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