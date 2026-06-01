Cours Découvertes pilates & stretching postural – Umaneha, Dalby Sport-Santé, Nantes

Cours Découvertes pilates & stretching postural – Umaneha 29 juin – 25 août Dalby Sport-Santé Loire-Atlantique

5 € sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T18:30:00+02:00 – 2026-06-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T12:30:00+02:00 – 2026-08-25T13:30:00+02:00

L’association Umaneha organise des séances découvertes en juin et août. Venez découvrir nos cours et nos professeurs !

Pour qui ?

Les cours proposés sont ouverts à tous et toutes !

Pourquoi ?

Des pratiques douces et toniques pour travailler vos muscles en profondeur.

Les cours allient mobilité, renforcement musculaire, respiration, étirements, travail abdominal et postural.

Pour en savoir plus sur ces 2 méthodes : Pilates et Stretching Postural

Quand ?

Lundi 29 juin 2026 à 18h30 – PILATES à Dalby

Mardi 30 juin 2026 à 10h45 – STRETCHING POSTURAL au Plateau 25

Mardi 30 juin 2026 à 12h30 – PILATES à Dalby

Lundi 24 août 2026 à 18h30 – PILATES à Dalby

Mardi 25 août 2026 à 12h30 – PILATES à Dalby

Où ?

Au Plateau 25, 25 rue des Rochettes, Nantes

A Dalby Sport-Santé, 2 rue d’Allonville, Nantes

Dalby Sport-Santé 2 rue d’allonville, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « umaneha.sp@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 68 56 72 57 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/umaneha/adhesions/umaneha-cours-decouvertes »}] [{« link »: « https://umaneha-sportsantenantes.com/pratiques–benefices »}]

Venez découvrir le Pilates et le Stretching Postural avec l’association Umaneha ! Nous vous proposons des séances à petit prix en cette fin de saison !