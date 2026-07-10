Les ateliers du West Tour – Initiation Zumba Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Tout au long de la saison, des initiations gratuites à la zumba sont proposées dans plusieurs quartiers pour partager un moment sportif, convivial et rythmé. Ouvertes à toutes et à tous, ces séances invitent à danser, se dépenser et s’amuser dans une ambiance festive.Rendez-vous :-Le 20 août à 10h30 à la maison de quartier des Dervallières, puis l’après-midi aux Bourderies (14h), au Breil (16h) et à Bellevue (18h).

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000



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