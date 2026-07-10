AGENDA · Nantes99vues
Les ateliers du West Tour – Initiation Zumba Nantes Centre et Quartiers Nantes
jeudi 20 août 2026 · Nantes Centre et Quartiers · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 10:30 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Tout au long de la saison, des initiations gratuites à la zumba sont proposées dans plusieurs quartiers pour partager un moment sportif, convivial et rythmé. Ouvertes à toutes et à tous, ces séances invitent à danser, se dépenser et s’amuser dans une ambiance festive.Rendez-vous :-Le 20 août à 10h30 à la maison de quartier des Dervallières, puis l’après-midi aux Bourderies (14h), au Breil (16h) et à Bellevue (18h).
Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Nantes Centre et Quartiers et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026