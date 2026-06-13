Lundi de l’été à la pataugeoire Square Louis Feuillade Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-27 15:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Tout au long de l’été, la Maison de Quartier du Breil-Malville vous donne rendez-vous à la pataugeoire du Square Louis Feuillade pour des après-midis placés sous le signe de la fraîcheur, du jeu et de la convivialité.De 15h à 19h, petits et grands pourront profiter d’animations variées, de jeux en bois, d’espaces de détente et de temps de rencontre dans une ambiance chaleureuse et familiale. Une vente de glaces sera également proposée pour se rafraîchir et savourer pleinement les plaisirs de l’été.Les Lundis de l’Été sont l’occasion de partager un moment agréable entre habitants, de profiter des espaces du quartier et de créer du lien dans un cadre accueillant et accessible à toutes et tous.

Square Louis Feuillade Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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