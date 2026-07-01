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Un hérisson, une taupe…, Le Parc des Oblates, Nantes

mercredi 22 juillet 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes

Un hérisson, une taupe…, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Le Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Un hérisson, une taupe… Mercredi 22 juillet, 10h00, 11h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T10:45:00+02:00
Fin : 2026-07-22T11:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:45:00+02:00

À priori, l’un déambulant sur le sol et l’autre parcourant le sous-sol, ils ne sont pas faits pour se rencontrer. Et pourtant… À partir d’une histoire, partez à leur rencontre !

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 10 58 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature

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