Inventaire participatif de limaces et d’escargots, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Inventaire participatif de limaces et d’escargots Mercredi 22 juillet, 10h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations.

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22&page=0 »}]

Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026. Biodiversété2026 Nature