Concert de Dého – La cocotte solidaire La Cocotte Solidaire Nantes
dimanche 9 août 2026 · La Cocotte Solidaire · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-09 14:30 – 15:30
Gratuit : oui Tout public
Avec son projet « Ramblin Rooster », Dého vous emmène sur les routes de la musique américaine à travers un répertoire inspiré des plus grands songwriters. De la country au blues, du honky tonk à la hillbilly music, il revisite ces univers avec authenticité et sensibilité.Ponctué de compositions personnelles et d’anecdotes historiques, ce concert est une invitation au voyage dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un moment musical à partager à La Cocotte Solidaire, lieu dédié aux rencontres et à la culture de proximité.Voir la programmation complète sur ???? https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agendaSi vous souhaitez déjeuner à La Cocotte Solidaire avant le concert, pensez à réserver votre repas sur le site de La Cocotte Solidaire ou par téléphone au 06 51 49 20 82.
La Cocotte Solidaire Nantes 44000
06 51 49 20 82 https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agenda
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