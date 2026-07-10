Concert de Dého – La cocotte solidaire La Cocotte Solidaire Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-09 14:30 – 15:30

Gratuit : oui Tout public

Avec son projet « Ramblin Rooster », Dého vous emmène sur les routes de la musique américaine à travers un répertoire inspiré des plus grands songwriters. De la country au blues, du honky tonk à la hillbilly music, il revisite ces univers avec authenticité et sensibilité.Ponctué de compositions personnelles et d’anecdotes historiques, ce concert est une invitation au voyage dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un moment musical à partager à La Cocotte Solidaire, lieu dédié aux rencontres et à la culture de proximité.Voir la programmation complète sur ???? https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agendaSi vous souhaitez déjeuner à La Cocotte Solidaire avant le concert, pensez à réserver votre repas sur le site de La Cocotte Solidaire ou par téléphone au 06 51 49 20 82.

La Cocotte Solidaire Nantes 44000

06 51 49 20 82 https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agenda



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