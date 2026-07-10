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Concert de Dého – La cocotte solidaire La Cocotte Solidaire Nantes

dimanche 9 août 2026 · La Cocotte Solidaire · Nantes

Concert de Dého – La cocotte solidaire La Cocotte Solidaire Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:30
Lieu
La Cocotte Solidaire
Adresse
1 ile de versailles 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-09 14:30 – 15:30
Gratuit : oui  Tout public 

Avec son projet « Ramblin Rooster », Dého vous emmène sur les routes de la musique américaine à travers un répertoire inspiré des plus grands songwriters. De la country au blues, du honky tonk à la hillbilly music, il revisite ces univers avec authenticité et sensibilité.Ponctué de compositions personnelles et d’anecdotes historiques, ce concert est une invitation au voyage dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un moment musical à partager à La Cocotte Solidaire, lieu dédié aux rencontres et à la culture de proximité.Voir la programmation complète sur ???? https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agendaSi vous souhaitez déjeuner à La Cocotte Solidaire avant le concert, pensez à réserver votre repas sur le site de La Cocotte Solidaire ou par téléphone au 06 51 49 20 82.

La Cocotte Solidaire Nantes 44000
06 51 49 20 82 https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agenda


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