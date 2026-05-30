Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre La Cocotte Solidaire Nantes

Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre La Cocotte Solidaire Nantes

Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre La Cocotte Solidaire Nantes vendredi 7 août 2026.

Lieu : La Cocotte Solidaire

Adresse : 1 ile de versailles 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-07 10:30 – 12:00
Gratuit : non Prix libre Tout public 

???? le vendredi 7 août à 10h30???? au départ de la Cocotte Solidaire !???? Parcours et explications adaptées à tout âge, venez donc en famille !?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agendaSi vous avez des questions ou des suggestions hésitez pas à nous contacter par mail à lacocottesolidaire@gmail.com ou par téléphone au 06 51 49 20 82

La Cocotte Solidaire Nantes 44000


Afficher la carte du lieu La Cocotte Solidaire et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)