Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre La Cocotte Solidaire Nantes
Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre La Cocotte Solidaire Nantes vendredi 7 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-07 10:30 – 12:00
Gratuit : non Prix libre Tout public
???? le vendredi 7 août à 10h30???? au départ de la Cocotte Solidaire !???? Parcours et explications adaptées à tout âge, venez donc en famille !?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agendaSi vous avez des questions ou des suggestions hésitez pas à nous contacter par mail à lacocottesolidaire@gmail.com ou par téléphone au 06 51 49 20 82
La Cocotte Solidaire Nantes 44000
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