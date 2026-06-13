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Terrain d’aventures de Nantes Nord des Ceméa Pays de la loire 2 rue Samuel de Champlain Nantes

Terrain d’aventures de Nantes Nord des Ceméa Pays de la loire 2 rue Samuel de Champlain Nantes

Terrain d’aventures de Nantes Nord des Ceméa Pays de la loire 2 rue Samuel de Champlain Nantes vendredi 28 août 2026.

Lieu : 2 rue Samuel de Champlain

Adresse : 2 rue Samuel de Champlain 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Gratuit Gratuit et sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 14:00 – 19:30
Gratuit : oui Gratuit Gratuit et sans inscription En famille, Adulte, Tout public, Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap 

Au 2 rue Samuel de Champlain, le Terrain d’Aventure de Nantes Nord des Ceméa vous accueille du 29 juin au 02 septembre, de 14h à 19h30.Qu’est?ce qu’un Terrain d’Aventures ?C’est un espace de convivialité, de rencontres et de jeux en construction permanente, et un espace pour les grands et les petits où il est possible de bricoler, jouer, se reposer, se défouler, rêver, discuter, ne rien faire, construire et déconstruire, etc.

2 rue Samuel de Champlain Nantes 44300
0671470738 http://cemea-pdll.org/Les-terrains-d-aventures


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