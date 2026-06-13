Terrain d’aventures de Nantes Nord des Ceméa Pays de la loire 2 rue Samuel de Champlain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 14:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit Gratuit et sans inscription En famille, Adulte, Tout public, Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap

Au 2 rue Samuel de Champlain, le Terrain d’Aventure de Nantes Nord des Ceméa vous accueille du 29 juin au 02 septembre, de 14h à 19h30.Qu’est?ce qu’un Terrain d’Aventures ?C’est un espace de convivialité, de rencontres et de jeux en construction permanente, et un espace pour les grands et les petits où il est possible de bricoler, jouer, se reposer, se défouler, rêver, discuter, ne rien faire, construire et déconstruire, etc.

2 rue Samuel de Champlain Nantes 44300

0671470738 http://cemea-pdll.org/Les-terrains-d-aventures



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