Terrain d’aventures de Nantes Nord des Ceméa Pays de la loire 2 rue Samuel de Champlain Nantes
Terrain d’aventures de Nantes Nord des Ceméa Pays de la loire 2 rue Samuel de Champlain Nantes vendredi 28 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 14:00 – 19:30
Gratuit : oui Gratuit Gratuit et sans inscription En famille, Adulte, Tout public, Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap
Au 2 rue Samuel de Champlain, le Terrain d’Aventure de Nantes Nord des Ceméa vous accueille du 29 juin au 02 septembre, de 14h à 19h30.Qu’est?ce qu’un Terrain d’Aventures ?C’est un espace de convivialité, de rencontres et de jeux en construction permanente, et un espace pour les grands et les petits où il est possible de bricoler, jouer, se reposer, se défouler, rêver, discuter, ne rien faire, construire et déconstruire, etc.
2 rue Samuel de Champlain Nantes 44300
0671470738 http://cemea-pdll.org/Les-terrains-d-aventures
Afficher la carte du lieu 2 rue Samuel de Champlain et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Ciné-concert « LA LA LAND » Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 14 juin 2026
- EXPO : « EXPRESSION(S) DÉCOLONIALE(S) #4 » Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 14 juin 2026
- Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes 14 juin 2026