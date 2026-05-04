Les explorateurs de l’oubli (+ 7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 15:00 – 16:00

Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou en ligne. Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits à la découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085



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