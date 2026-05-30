Architecture n° 2 principe chêne et torchis – Expo d’Edgar Sarin Chapelle du Lycée Clémenceau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-27 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes À l’occasion de cette exposition au sein de la chapelle du Lycée Clemenceau, Edgar Sarin développe une nouvelle réflexion sur ces constructions qui portent à la fois les notions universelles d’habitats et l’intimité du rapport à la matière. Pour la première fois accessible au public grâce au parcours estival, la chapelle du lycée Clemenceau se transforme en espace d’exploration pour une nouvelle mise en oeuvre de la pensée de l’artiste Edgar Sarin. L’artiste ancre sa réflexion et sa pratique sur la dimension vivante et organique de l’exposition, envisagée comme un monde en soi. Il privilégie les matériaux naturels et les processus de fabrication artisanale.Il s’intéresse aux unités d’habitation ou aux petites architectures vernaculaires comme points de cristallisation de pensées sur la manière d’habiter l’espace d’exposition, mais plus globalement « le monde ».Dans la lignée des architectures modulaires de Jean Prouvé, il a imaginé une architecture composée de modules en bois de chêne emplis de torchis réalisé à partir de terre locale. À la fois moderniste et primitive, elle brouille chronologies et typologies. Des objets sculptés par l’artiste, bols et cuillères en bois, chaufferettes en bronze, luminaires en verre, assises en acier, sont ici comme recueillis et protégés. Edgar Sarin inclut également dans cet ensemble plusieurs ruches « paniers » recouvertes de torchis, dans la lignée des techniques de construction de ruches traditionnelles, qu’il a décidé de rendre actives en les confiant à des apiculteurs. Exposition du 4 juillet au 6 septembre 2026+ Visites flash 7j/7 à 11h – durée : 20-30 minutes, gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Chapelle du Lycée Clémenceau Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Chapelle du Lycée Clémenceau et trouvez le meilleur itinéraire

