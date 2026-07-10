Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-07 13:00 – 14:15

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Concert-récit Embarquez pour une épopée mythologique aux accents d’aujourd’hui où surgissent les figures écorchées de l’Odyssée. Ce concert-récit est un voyage sensible entre douleur, désir et transe, qui donne vie à une galerie de personnages vibrants. Porté par des échos de chants méditerranéens, « Dérive » fait entendre la voix du peuple des angles morts. Slam et chant s’entrelacent, le français se mêle parfois au grec, tandis que contrebasse, accordéon et samples tissent une écriture sonore immersive.. Morgane Labbé : chant, contrebasse, accordéon et composition / Claire Laurent : récit, chant, écriture Tout public à partir de 8 ans Durée : 1h15 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Concert/Lecture dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/



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