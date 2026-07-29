La Fresque du sexisme Open Lande Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 18:15 – 21:30

Gratuit : non 12€ Grand public : 12€Billet soutien à l’association : >12€Pro : 108€ avec facture Adulte

???? Fresque du sexisme ???? ???? Lundi 10 août de 18h15 à 21h30???? Open Lande, 10 rue de l’Île Mabon à Nantes Entrée côté rue et non côté parking, à l’angle de la rue de la Tour d’Auvergne et de la rue de l’Île Mabon, doubles-portes opaques DÉROULÉ La Fresque du sexisme est un atelier d’intelligence collective qui permet de visibiliser et agir sur les inégalités de genre ?? afin de se projeter dans des situations concrètes ???? pour mieux identifier et lutter contre les contextes discriminants ???? INFOS PRATIQUES ?? L’atelier sera animé bénévolement, l’intégralité des montants sont reversés à l’association la Fresque du sexisme? Merci d’arriver à l’heure, afin de terminer à l’heure !? Lieu accessible PMR, toilettes PMR accolées à la salle???? En cas de manque de participant·es (5 minimum) l’atelier est susceptible d’être annulé, vous serez alors prévenu·e par mail au plus tôt

Open Lande Nantes 44200

https://www.fresque-du-sexisme.org/



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