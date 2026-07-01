Les lectures de la terrasse, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Les lectures de la terrasse Mercredi 29 juillet, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T11:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T11:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, sur les chaloupes installées devant la médiathèque.

À partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, près des chaloupes installées devant la médiathèque. À partir de 18 mois été2026