Un hérisson, une taupe… Parc des Oblates Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 11:00 – 11:45
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 6
À priori, l’un déambulant sur le sol et l’autre parcourant le sous-sol, ils ne sont pas faits pour se rencontrer. Et pourtant… À partir d’une histoire, partez à leur rencontre ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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