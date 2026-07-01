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Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes

vendredi 10 juillet 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l'agenda en ligne. Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€/gratuit

Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli » 10 juillet – 28 août, les vendredis Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€/gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Venez découvrir l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli accompagnés d’une médiatrice du musée.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085 »}]
Venez découvrir l’exposition temporaire.

© Musée d’arts de Nantes

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