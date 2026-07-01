Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli » 10 juillet – 28 août, les vendredis Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€/gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Venez découvrir l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli accompagnés d’une médiatrice du musée.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085 »}]

Venez découvrir l’exposition temporaire.

© Musée d’arts de Nantes