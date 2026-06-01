Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes

Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre Vendredi 10 juillet, 10h30 La Cocotte Solidaire Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

le vendredi 10 juillet à 10h30

au départ de la Cocotte Solidaire !

Parcours et explications adaptées à tout âge, venez donc en famille !

ℹ️ Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agenda

Si vous avez des questions ou des suggestions hésitez pas à nous contacter par mail à lacocottesolidaire@gmail.com ou par téléphone au 06 51 49 20 82

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Venez découvrir la faune & la flore le temps d’une balade sur l’île de Versailles