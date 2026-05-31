Vieilles qui dansent avec les loups (Festival Héroïnes de 7 lieux), Maison MADIE, Nantes

Vieilles qui dansent avec les loups (Festival Héroïnes de 7 lieux) Mercredi 24 juin, 15h00 Maison MADIE Loire-Atlantique

entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

« Vieilles qui dansent avec les loups »

Dans ces contes venus d’ailleurs, les vieilles ne sont ni sages ni tranquilles : elles testent, elles dérangent, elles transforment. De la forêt russe aux fêtes africaines, jusqu’aux terres sauvages de la Loba, on croise des femmes qui savent — et qui n’ont plus peur de rien.

Et si c’était elles qui ouvraient les passages ?

Anne-Gaël GAUDUCHEAU raconte, « à la volée », quelques unes de cdes histoires…

Horaire : 15h || Enfants à partir de 7/8 ans

à la Maison MADIE

avec l’Amicale laïque Alain Fournier

Maison MADIE chemin de la boucardière, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/vieilles-qui-dansent-avec-les-loups »}]

Les vieilles femmes de contes sont innombrables, multiformes et souvent ambivalentes. Des contes à la volée ! conte oralite

Anne Gaël Gauduchdau