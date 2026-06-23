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Initiation au bokashi Parc de la Crapaudine Nantes

Initiation au bokashi Parc de la Crapaudine Nantes

Initiation au bokashi Parc de la Crapaudine Nantes mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Parc de la Crapaudine

Adresse : Avenue des Gobelets

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Gratuit | Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 14:00 – 15:00
Gratuit : oui Gratuit | Sur inscription au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public 

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Parc de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


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