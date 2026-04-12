Café asso : Culture et accessibilité, APF France handicap – Délégation, Nantes

Café asso : Culture et accessibilité Mardi 23 juin, 10h30 APF France handicap – Délégation Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:30:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:30:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

La café associatif, c’est un moment convivial ouvert à toutes et à tous à la délégation APF France handicap de Loire-Atlantique. Un temps d’échange, de rencontre et de construction collective.

En juin, retrouvons nous autour de la thématique culture et accessibilité.

Au programme :

Jeux d’interconnaissance,

Témoignages,

Présentation d’un jeu d’échecs adapté,

Groupes de musique inclusifs,

Echanges autour des festivals, fêtes, concerts adaptés…

Le café asso est ouvert à toutes et à tous, personnes valides et en situation de handicap, internes et externes à l’association.

Venez vous rencontrer autour d’un café ou d’un thé et discuter de cette thématique essentielle.

APF France handicap – Délégation 31 boulevard Albert Einstein, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://loire-atlantique.apf-francehandicap.org/agenda/cafe-asso-culture-accessibilite »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 80 68 00 »}, {« type »: « email », « value »: « dd.44@apf.asso.fr »}]

Retrouvons nous pour un moment convivial autour de la thématique culture et accessibilité. culture handicap