Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux), RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes, Nantes
Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux), RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes, Nantes mardi 23 juin 2026.
Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux) Mardi 23 juin, 17h30 RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes Loire-Atlantique
Entrée libre, gratuit, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00
avec Nathalie KRAJCIK
Comme dans une biographie imaginaire, la conteuse Nathalie KRAJCIK raconte trois vieilles qui pourraient bien être sa grand-mère et ses sœurs.
Une épopée familiale loufoque et tendre autour de trois très vieilles sœurs aux destins singuliers : la première tricote pour obtenir la paix, la seconde trompe Madame la Mort, et la troisième, malicieuse invite le diable à goûter.
Horaire : 17h30 || Tout public à partir de 10 ans
∆ Causerie les femmes de RAPI ont l’habitude de nous accueillir de façon gourmande, et c’est l’occasion de parler, partager, échanger sur les spectacles.
RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes 15 ter bd jean moulin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/bois-de-reve »}]
Une biographie imaginaire conte spectacle
Nathalie Krajcik
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