Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux), RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes, Nantes

Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux) Mardi 23 juin, 17h30 RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre, gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T18:30:00+02:00

avec Nathalie KRAJCIK

Comme dans une biographie imaginaire, la conteuse Nathalie KRAJCIK raconte trois vieilles qui pourraient bien être sa grand-mère et ses sœurs.

Une épopée familiale loufoque et tendre autour de trois très vieilles sœurs aux destins singuliers : la première tricote pour obtenir la paix, la seconde trompe Madame la Mort, et la troisième, malicieuse invite le diable à goûter.

Horaire : 17h30 || Tout public à partir de 10 ans

∆ Causerie les femmes de RAPI ont l’habitude de nous accueillir de façon gourmande, et c’est l’occasion de parler, partager, échanger sur les spectacles.

RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes 15 ter bd jean moulin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/bois-de-reve »}]

Une biographie imaginaire conte spectacle

Nathalie Krajcik