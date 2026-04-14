Lloyd Cole – Solo show, Salle Paul Fort Nantes, Nantes
Lloyd Cole – Solo show, Salle Paul Fort Nantes, Nantes lundi 22 juin 2026.
Lloyd Cole – Solo show Lundi 22 juin, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique
39 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T20:30:00+02:00 – 2026-06-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-22T20:30:00+02:00 – 2026-06-22T22:30:00+02:00
Concert
Lloyd Cole, reconnu comme l’un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes nés de l’ère post-punk, sera en tournée solo au mois de juin 2026 en France.
Ses élégantes performances solo de ces dernières années étaient principalement acoustiques, mais pour ces concerts, il a décidé de passer à l’électrique. Le spectacle couvrira toute sa carrière, depuis ses débuts magistraux avec les Commotions « Rattlesnakes » jusqu’à l’acclamé « On Pain » de 2023, en passant par toutes les étapes intermédiaires.
Il jouera deux sets avec un entracte.
Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Two sets
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- JE T’AIME BANANE THEATRE 100 NOMS Nantes 14 avril 2026
- EXPOSITION – Femmes* Vélo Liberté, Les Increvables à travers le monde Cosmopolis Nantes 14 avril 2026
- Antoine Leroux COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes 14 avril 2026
- Tristan Lucas COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – PETITE SALLE Nantes 14 avril 2026
- Vernissage de l’exposition « Collections nantaises » Bibliothèque de Lettres, campus du Tertre Nantes 14 avril 2026