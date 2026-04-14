Lloyd Cole – Solo show, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Lloyd Cole – Solo show Lundi 22 juin, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T20:30:00+02:00 – 2026-06-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-22T20:30:00+02:00 – 2026-06-22T22:30:00+02:00

Concert

Lloyd Cole, reconnu comme l’un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes nés de l’ère post-punk, sera en tournée solo au mois de juin 2026 en France.

Ses élégantes performances solo de ces dernières années étaient principalement acoustiques, mais pour ces concerts, il a décidé de passer à l’électrique. Le spectacle couvrira toute sa carrière, depuis ses débuts magistraux avec les Commotions « Rattlesnakes » jusqu’à l’acclamé « On Pain » de 2023, en passant par toutes les étapes intermédiaires.

Il jouera deux sets avec un entracte.

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Two sets