Stage d’été Aviron 2026 11-16 ans, Club Léo Lagrange Nantes Aviron, Nantes
Stage d’été Aviron 2026 11-16 ans, Club Léo Lagrange Nantes Aviron, Nantes lundi 22 juin 2026.
Stage d’été Aviron 2026 11-16 ans 22 juin – 28 août Club Léo Lagrange Nantes Aviron Loire-Atlantique
90€ la semaine, 75€ la semaine du 6 juillet (4 jours)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Cet été, Le Club Léo Lagrange Nantes Aviron propose des stages découverte de l’aviron pour toutes et tous et pour tous les niveaux.
Faites découvrir à votre enfant l’aviron sur l’Erdre, dans un cadre sécurisé et encadré, tout en s’amusant.
Les stages ont lieu du Lundi au Vendredi inclus (sauf la semaine du 6 juillet), la formule suivante est disponible pour les mineurs (minimum 11 ans) :
Les stages ont lieu sur des 1/2 journées de 14h à 17h.
La semaine du 22 juin le stage aura lieu de 9h à 12h.
Au programme : apprentissage ludique de l’aviron, petits défis, découverte du collectif et premières sensations sur l’eau.
Les jeunes sont accompagnés par des encadrants qualifiés, avec une attention particulière portée à la sécurité et au respect du rythme de chacun.
**Prévoir une tenue de sport pas trop ample, gourde, casquette, serviette, tenue de rechange**
Club Léo Lagrange Nantes Aviron 9 Chemin de Belle Ile, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/collect/description/677092-p-stage-d-ete-jeunes-2026 »}]
Stage d’été Aviron Jeunes 2026 aviron stage
Léo Lagrange Aviron Nantes
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes 14 avril 2026
- Nantes Accoord Games Week 2026 Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes 14 avril 2026