Stage d’été Aviron 2026 11-16 ans, Club Léo Lagrange Nantes Aviron, Nantes

Stage d’été Aviron 2026 11-16 ans 22 juin – 28 août Club Léo Lagrange Nantes Aviron Loire-Atlantique

90€ la semaine, 75€ la semaine du 6 juillet (4 jours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Cet été, Le Club Léo Lagrange Nantes Aviron propose des stages découverte de l’aviron pour toutes et tous et pour tous les niveaux.

Faites découvrir à votre enfant l’aviron sur l’Erdre, dans un cadre sécurisé et encadré, tout en s’amusant.

Les stages ont lieu du Lundi au Vendredi inclus (sauf la semaine du 6 juillet), la formule suivante est disponible pour les mineurs (minimum 11 ans) :

Les stages ont lieu sur des 1/2 journées de 14h à 17h.

La semaine du 22 juin le stage aura lieu de 9h à 12h.

Au programme : apprentissage ludique de l’aviron, petits défis, découverte du collectif et premières sensations sur l’eau.

Les jeunes sont accompagnés par des encadrants qualifiés, avec une attention particulière portée à la sécurité et au respect du rythme de chacun.

**Prévoir une tenue de sport pas trop ample, gourde, casquette, serviette, tenue de rechange**

Club Léo Lagrange Nantes Aviron 9 Chemin de Belle Ile, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://club-leo-lagrange-nantes-aviron.assoconnect.com/collect/description/677092-p-stage-d-ete-jeunes-2026 »}]

Stage d’été Aviron Jeunes 2026 aviron stage

Léo Lagrange Aviron Nantes