Le Guitaroké des meufs! (Festival Héroïnes de 7 lieux), Résidence FJT Plessis-Cellier, Nantes

Le Guitaroké des meufs! (Festival Héroïnes de 7 lieux) Lundi 22 juin, 19h00 Résidence FJT Plessis-Cellier Loire-Atlantique

Ouvert à tous·tes. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T19:00:00+02:00 – 2026-06-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-22T19:00:00+02:00 – 2026-06-22T20:30:00+02:00

Le Guitaroké, c’est un karaoké en mieux puisqu’on y ajoute la magie de la musique live. Que vous soyez homme opu femme, jeune ou pas, seul·e ou à plusieurs, venez chanter des chansons de femmes, de filles, de mères, de fiancées ou de pirate·sses : grands classiques et tubes d’aujourd’hui, paroles sous les yeux et guitare en direct.

À la guitare, Mathieu vous accompagne.

Plus de 100 titres à choisir : un moment joyeux à partager, pour celles et ceux qui chantent… et pour celles et ceux qui écoutent.

Lieu/asso partenaire : Résidence FJT Plessis-Cellier

Intervenant : Mathieu AUBRON, guitariste (et professeur de musique à la Maison des Arts de Bellevue)

Résidence FJT Plessis-Cellier 32 bis rue Jean-Baptiste Georget Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/guitaroke-des-meufs »}]

Un karaoké en mieux, en live chanson musique

Cie Lune Rousse