Festival CinéPride 2026, Cinéma Katorza, Nantes

Festival CinéPride 2026 23 – 28 juin Cinéma Katorza Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T16:30:00+02:00 – 2026-06-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T23:00:00+02:00

Unique en ses genres, CinéPride se donne pour objectif de rendre accessible à toutes et tous le meilleur du cinéma LGBTQIA+ de France et d’ailleurs.

Au programme : des films inédits, des avant-premières, des invité.es, notre grande soirée courts métrages, Chroniques Lesbiennes III, des pépites des quatre coins du monde et quelques surprises cannoises !

Programmation à venir

Cinéma Katorza 3 Rue Corneille, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalcinepride.com/evenement/22e-festival-cinepride/ »}] [{« link »: « https://www.festivalcinepride.com/evenement/22e-festival-cinepride/ »}]

Le Festival CinéPride se tiendra du 23 au 28 juin 2026 à Nantes pour sa 22e édition ! pridenantes2026

© hugo.danet