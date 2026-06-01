Festival CinéPride 2026, Cinéma Katorza, Nantes
Festival CinéPride 2026, Cinéma Katorza, Nantes mardi 23 juin 2026.
Festival CinéPride 2026 23 – 28 juin Cinéma Katorza Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T16:30:00+02:00 – 2026-06-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T23:00:00+02:00
Unique en ses genres, CinéPride se donne pour objectif de rendre accessible à toutes et tous le meilleur du cinéma LGBTQIA+ de France et d’ailleurs.
Au programme : des films inédits, des avant-premières, des invité.es, notre grande soirée courts métrages, Chroniques Lesbiennes III, des pépites des quatre coins du monde et quelques surprises cannoises !
Programmation à venir
Cinéma Katorza 3 Rue Corneille, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalcinepride.com/evenement/22e-festival-cinepride/ »}] [{« link »: « https://www.festivalcinepride.com/evenement/22e-festival-cinepride/ »}]
Le Festival CinéPride se tiendra du 23 au 28 juin 2026 à Nantes pour sa 22e édition ! pridenantes2026
© hugo.danet
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