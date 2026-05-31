Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux), Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes, Nantes

Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux) Mardi 23 juin, 10h30 Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes Loire-Atlantique

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:30:00+02:00 – 2026-06-23T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:30:00+02:00 – 2026-06-23T11:30:00+02:00

Publics : 10/12 personnes environ, parents et enfants

Lieu/asso partenaire : La Maison des familles

Intervenante : Nathalie KRAJCIK, conteuse

Un tambour, des histoires, des jeux de doigts, des comptines : pour la sixième année, on propose aux parents et leurs enfants, un atelier de découverte et pratique du patrimoine oral des tout-petits

Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes 17 rue Etienne Coutan Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/contes-comptines-et-jeux-de-doigts »}]

Un atelier parents-enfants autour des comptines conte contes