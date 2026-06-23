Portillons ouverts ! Parc de la Crapaudine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

L’association des jardins familiaux de la Crapaudine vous ouvre exceptionnellement certaines parcelles. L’occasion d’échanger sur les pratiques et de découvrir les jardins familiaux du parc. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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