Les mystères dans l’allée des soupirs Parc des Oblates Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 16:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Et si les racines murmuraient aux pierres ? Dans cette allée mystérieuse, partez à la rencontre de ce duo discret qui cache bien des secrets sous vos pieds. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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