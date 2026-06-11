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Rencontre avec la police municipale Jardin des Plantes Nantes

Rencontre avec la police municipale Jardin des Plantes Nantes

Rencontre avec la police municipale Jardin des Plantes Nantes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Plantes

Adresse : Rue Stanislas Baudry

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes


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