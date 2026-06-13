Date et horaire de début et de fin : 2026-07-18 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public – Age maximum : 99

La cubaine Mercedes ALFONSO transporte avec elle multitudes d’histoires de ce continent où naquit le genre littéraire qu’on appelle le « réel merveilleux ». On voyagera d’Uruguay en Colombie, du Chili à Cuba…Son spectacle de contes débute à 18h00 mais il y aura aussi, dès 14h30 :- Des livres, des tapis, des chaises longues pour se la couler douce,- Un atelier d’écriture avec la conteuse Anne-Gaël Gauducheau :« Biographies Imaginaires » et « carnet des 5 sens » – Un circuit sensoriel avec l’association Bio-ti-Fullrécolte d’herbes et fleurs et Concours d’infusions fraîches Et Bien sûr, pour finir vers 19h : un lancer de couleurs ! La BÊTE DE SCENE sera sur l’herbe (sous les voiles d’ombrage)Cours de la prairie d’Amont, bus N°5 ou 26, arrêt Pompidou

cours de la prairie d’Amont Nantes 44021



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